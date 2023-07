Nederlands zeilgoud bij olympische testwedstrijd in Marseille: ‘Mooi om te merken dat we op de goede weg zijn’

Marit Bouwmeester

,,We hebben een hele mooie week gehad in vele opzichten”, zei Hummel. ,,In de acht disciplines waarmee we hier aanwezig zijn, hebben we een hele goede score neergezet met drie keer goud en een keer brons. En in de andere vier disciplines hebben we ook goed gepresteerd, allemaal bij de eerste acht. Al met al een goede maatstaf voor waar we staan. In een ander opzicht is het ook van belang wat we ontdekt hebben over het olympische water, de locatie waar het volgend jaar echt gaat gebeuren. Kortom, mooi om te merken dat we op de goede weg zijn.”