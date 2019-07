‘Nederlandse atlete vast in Duitse politiecel’

Door Arjan Schouten



De familie van Madiea G. heeft aan de Atletiekunie laten weten dat G. de komende tijd niet deel kan nemen aan trainingen en wedstrijden vanwege ‘persoonlijke omstandigheden’. G. zou in Duitsland vastzitten in een politiecel, zo laat een goed ingelichte bron weten aan deze krant. Deze berichten bereikten de Atletiekunie al eerder, maar de bond kreeg het niet bevestigd en laat verdere communicatie nu over aan de familie, wijzend op de privacy van de atlete.

,,Familie uit de directe kring van de atlete heeft ons laten weten dat ze de komende tijd afwezig is, maar verder wensen ze op dit moment geen verdere informatie te geven over de details. Dat respecteren we’’, zo laat technisch directeur Ad Roskam, momenteel aanwezig bij een jeugdtoernooi in Zweden, aan deze krant weten. ,,We zijn bezorgd over de geruchten die ook ons bereikt hebben. We hebben ze niet bevestigd gekregen. En contact wordt door de familie nu bewust afgehouden.’’

De 26-jarige geboren Amsterdamse maakt onderdeel uit van het Nederlands team op de 4x400 meter estafette en is meerdere keren nationaal kampioene op de 400 meter.