Nederlandse badmintonners plaatsen zich voor EK

Van der Poel voegt twee veldritten uit Superpres­ti­ge toe aan programma

8 december Mathieu van der Poel heeft twee veldritten uit de Superprestige toegevoegd aan zijn programma voor de komende weken. De Nederlandse alleskunner op de fiets maakt zaterdag zoals eerder al aangekondigd zijn rentree in het veld in de Scheldecross. Een dag later staat de wereldkampioen veldrijden in Gavere ook aan de start van de zesde wedstrijd van het seizoen uit de Superprestige.