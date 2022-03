Nederlandse handballers weten de tegenstanders op weg naar het EK 2024

Het EK wordt in januari 2024 gehouden in Duitsland. Er doen 32 landen mee aan de kwalificatiefase. Daarvan stromen 24 landen door naar het hoofdtoernooi. Kroatië is het topland in groep 5. De wereldkampioen van 2003 was drie keer verliezend finalist op een EK, voor het laatst in 2020.

De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson speelt half april in een play-off tegen Portugal om WK-deelname. Op 14 april is er een duel in Portugal, drie dagen later valt in Eindhoven de beslissing. Het WK is in januari volgend jaar in Zweden en Polen.