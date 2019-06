Nederlandse hockeysters knokken zich terug tegen Duitsland en plaatsen zich voor finale

Na bijna een kwartier kwam Oranje op achterstand. Rebecca Grote mikte de bal uit een strafcorner fraai in de bovenhoek. Vooral in het tweede deel had Nederland een groot overwicht, met veel kansen. Toch duurde het tot de laatste fase voor de gelijkmaker viel. Die werd gemaakt door Frédérique Matla, na voorbereidend werk van Maria Verschoor.

Daarvoor al waren Matla, Kelly Jonker en Verschoor dicht bij de 1-1 geweest. Aanvankelijk leek Nederland ook een strafbal te krijgen, nadat een inzet van Jonker door Hanna Granitzki met het lichaam werd gekeerd. De video-arbiter besliste echter anders, wegens een eerder in de aanval gemaakte overtreding. Zo’n vijf minuten voor tijd besliste Lidewij Welten de wedstrijd. Ze maakte na een individuele actie de 2-1, na te zijn aangespeeld door Marijn Veen.



In de groepsfase, waarin de formatie van bondscoach Alyson Annan vijftien van de zestien duels won, had Nederland de Duitsers al twee keer verslagen. De rol van uitgesproken favoriet werd in de derde ontmoeting echter niet helemaal waargemaakt. ,,In de finale moet het beter”, sprak Eva de Goede bij Ziggo Sport. ,,Laten we vooral kritisch naar onszelf kijken. We begonnen niet goed. Gelukkig hebben we het duel na een wat betere tweede fase nog kunnen omdraaien.”



Het toernooi van de mannen, met onder meer ook Oranje, begint morgen.