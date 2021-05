Nederlandse Loterij draagt ruim miljoen minder af aan sport

De Nederlandse Loterij keerde in 2020 in totaal 168,5 miljoen euro aan afdrachten uit. De Nederlandse staat ontving 106,1 miljoen en een bedrag van 17,2 miljoen euro ging naar achttien goede doelen. In 2019 was het totaalbedrag 173,1 miljoen euro.

,,Wij zijn verheugd met de afdracht die de Nederlandse Loterij Organisatie in 2020 aan de sport heeft kunnen doen. Ze heeft in een uitdagend jaar een sublieme prestatie geleverd ten behoeve van de sport en goede doelen”, zegt Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF. ,,Ook in 2020 heeft de Nederlandse Loterij met deze afdracht het weer mogelijk gemaakt dat vooral veel jeugdsport in Nederland doorgang heeft kunnen vinden. Door deze afdracht is het ook gelukt om de voor het sportaanbod in Nederland verantwoordelijke organisaties deze moeilijke tijd te laten overleven. Wij staan nu allemaal klaar om met sport Nederland zo snel mogelijk weer vitaal en weerbaar te maken. De samenwerking met de gezondheidsfondsen is hier al een sprekend voorbeeld van.”