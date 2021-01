Nederlandse primeur De Blois met verrassende zege in WB snowboardcross

VIDEOSnowboarder Glenn de Blois heeft als eerste Nederlander een wereldbeker op olympische discipline cross gewonnen. De 25-jarige Westlander was de beste in de snowboardcross van het Italiaanse Chiesa in Valmalenco.

Met zijn zege heeft De Blois voldaan aan een kwalificatie-eis voor de Olympische Winterspelen over een jaar in Peking. ,,De wedstrijdkalender is best onzeker. Daarom moet ik elke wedstrijd waar ik me kan kwalificeren nu echt al met beide handen aangrijpen. Kwalificatie voor de Olympische Spelen is nu het belangrijkste", liet De Blois weten op de website van de skibond.

In de kwalificaties op vrijdag zette De Blois pas de achttiende tijd neer, maar in de heats vandaag was hij in topvorm. Hij wist de finale te bereiken en daarin was hij als eerste beneden. De Canadees Eliot Grondin finishte als tweede en de Italiaan Lorenzo Sommavira werd derde.

De zege van De Blois is een grote verrassing. Een vijfde plaats was tot aan dit weekend zijn beste prestatie in een wereldbeker.

Snowboarder Glenn de Blois. © Adam Johnston