Nederlandse rugbyers promoveren ten koste van België na late zege

Emotionele Van Kalmthout schrijft geschiede­nis in IndyCar: ‘Droom al jaren van dit moment’

16 mei Rinus van Kalmthout heeft in de IndyCar Series een sensationele overwinning geboekt. De twintigjarige autocoureur, over de grenzen bekend als Rinus VeeKay, treedt daarmee in de voetsporen van Arie Luyendyk (1998) en Robert Doornbos (2007), de laatste Nederlanders die een IndyCar-race op hun naam schreven. Het was voor Van Kalmthout zijn eerste zege ooit.