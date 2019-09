Nederlandse turners tweede in laatste WK-test

In de meerkamp was Nestor Abad uit Spanje de beste met 83.934 punten. Hij werd gevolgd door Bart Deurloo (82.983) en Joel Plata uit Spanje (82.516). Casimir Schmidt eindigde met 81.666 punten op de vijfde plaats.



Voor Epke Zonderland was de interland een belangrijke test, na een moeizame zomer waarin hij last had van zijn bijholtes. Zonderland turnde in Heerenveen alleen op de onderdelen brug en rek. Aan brug zette hij met 14.933 punten de hoogste score van de dag neer. Op de rekstok, waar hij de regerend wereldkampioen is, kwam hij tot 13.950 punten, de tweede score van de dag. Bart Deurloo was aan rek met 14.450 punten de sterkste turner van de dag.



De interland in Heerenveen was voor de Nederlandse turners de laatste test richting de wereldkampioenschappen in Stuttgart die op 4 oktober beginnen. Bondscoach Bram van Bokhoven maakt op uiterlijk maandag de WK-selectie bekend.