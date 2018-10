Nederlandse turners zonder Yuri van Gelder naar WK

Tijdens de EK van afgelopen zomer in Glasgow miste Oranje de landenfinale. De turners eindigden toen in de kwalificaties als negende. Zwitserland werd in Glasgow vijfde en dus was het resultaat van de interland in Hoofddorp volgens Van Bokhoven hoopgevend. ,,We zijn zeker blij met de aansluiting en gaan met een goed gevoel richting Doha'', zei de bondscoach.