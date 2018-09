Nederlandse volleyballers in drie sets ten onder tegen Rusland

De Nederlandse volleybalmannen imponeerden in de eerste ronde, waar ze onder meer Brazilië en Frankrijk versloegen. Een nieuwe stunt tegen Rusland zat er echter niet in. De Russen waren in Milaan op alle fronten de betere ploeg. Oranje had veel moeite met het verwerken van de zeer scherpe Russische service en kon te weinig scoren langs en over het machtige blok van de Oost-Europese formatie. Zeker in de eerste twee sets maakte de nummer vier van de wereldranglijst amper fouten. Nederland daarentegen wist het hoge niveau uit de eerste groepsronde niet te halen. Vooral ook de service leverde door te weinig zuiverheid en durf minder punten op dan eerder in het toernooi. Ook bondscoach Gido Vermeulen zag dat: ,,We werden meteen vanaf de eerste set onder druk gezet. Zij waren gewoon te goed vandaag."