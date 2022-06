Nederlandse waterpolosters kloppen Griekenland en staan in de halve finale op het WK

In BoedapestDe Nederlandse waterpolosters hebben zich bij het WK in Hongarije geplaatst voor de halve finale. Griekenland werd overtuigend met 12-7 (3-1, 3-2, 3-3, 3-1) verslagen.

Was de start zondagmiddag in de achtste finale tegen Canada (10-7 zege) nog wankel, dinsdagavond leidde Nederland na het eerste kwart met 3-1 via goals van Vivian Sevenich, Kim Joustra en Sabrina van der Sloot. Nederland bleef daarna dicteren. Het 17-jarige supertalent Moolhuijzen, speelster van landskampioen Polar Bears uit Ede en tot deze zomer nog trainend bij de Waterpolo Academie in Eindhoven, maakte er in het tweede kwart twee, waarbij ze als jonkie een strafworp opeiste. Ook Bente Rogge scoorde in het buitenbad op het eiland van Boedapest in de Donau: ruststand 6-3.

In het derde kwart hielden Moolhuijzen, Brigitte Sleeking en Sevenich de marge van drie met Griekenland intact: 9-6. Met treffers van Moolhuijzen, Rogge en Maxine Schaap (penalty) speelde Nederland het rustig uit: 12-7. De tegenstander op donderdag in de halve finale komt uit de kwartfinale tussen Australië en thuisland Hongarije.

,,We hebben heel de wedstrijd met dezelfde intensiteit gespeeld”, zei de trotse bondscoach Evangelos Doudesis. ,,Met een stabiele verdediging, maar om eerlijk te zijn hebben we geen bijzonder aanvalsspel gespeeld. We hebben het goed genoeg gedaan, maar daar liggen nog wel verbeterpunten. Het belangrijkste is de mentale component. Dit team is er klaar voor om tegen iedereen te spelen.”

Volledig scherm Vivian Sevenich viert een feestje onder water. © AP

Roer om

Na de Olympische Spelen van afgelopen zomer, waar Oranje tot de kwartfinale reikte, ging het roer in Nederland om. De Griek Doudesis promoveerde van assistent tot hoofdcoach. Hij volgde Arno Havenga op, die het Nederlands team in de aanloop naar Tokio intern in Zeist liet trainen en dit jaar verder ging als manager topwaterpolo bij zwembond KNZB.

Afgelopen seizoen speelden veel waterpolosters wel weer in buitenlandse topcompetities en was de gezamenlijke voorbereiding relatief kort. Terwijl een nieuwe olympische cyclus ook voor nieuwe namen zorgt. Vaste waardes Dagmar Genee, Nomi Stomphorst, Maud Megens en Debby Willemsz hielden het voor gezien. Lola Moolhuijzen, Maxine Schaap en Nina ten Broek spelen in Hongarije hun eerste internationale seniorentoernooi. ,,Er kunnen mooie dingen gebeuren, maar wij kunnen er ook zomaar uitliggen”, zei aanvoerster Sabrina van der Sloot over de knock-outfase van het WK. Het is niet vanzelfsprekend dat tot dusverre de weliswaar volop aanwezige kwaliteit in de Nederlandse ploeg de bovenhand neemt.