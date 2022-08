Nederlandse waterpolosters overklassen Hongarije en winnen ook tweede groepswedstrijd op EK

Oranje was het toernooi in Kroatië zaterdag begonnen met een royale zege op het gastland (22-6) en is na twee zeges al zeker van een plek in de kwartfinales. De waterpolosters spelen de komende dagen nog tegen Griekenland, Roemenië en Duitsland. De top 4 van beide poules gaat door naar de kwartfinales.

Eind juni verloren de waterpolosters op het WK in Boedapest in de halve finales met 13-12 van de Hongaarse vrouwen. Hongarije legde het in de finale af tegen de Verenigde Staten, Nederland pakte brons op het WK door Italië te verslaan.



Op het EK ontbreken een paar topspeelsters bij Hongarije, dat het toernooi begon met een nederlaag tegen Griekenland (8-9). Nederland overklaste de Hongaarse ploeg op alle fronten. Dankzij twee doelpunten van Simone van de Kraats liep Oranje al snel weg. De ploeg van Doudesis deed het pas in het laatste kwart wat rustiger aan.

Volledig scherm Evangelos Doudesis. © AP

,,Hongarije heeft een geweldig team, het is een van de beste ploegen ter wereld”, zei Doudesis. ,,Het verschil tussen Hongarije en Nederland is niet zo groot als deze score zegt. Op het WK zaten we heel dicht bij elkaar, maar vandaag waren wij in ieder aspect beter. Dat gebeurt weleens. We maakten niet de fouten die we in het verleden wel maakten.”



Van de Kraats scoorde drie keer, net als Brigitte Sleeking en Kitty Lynn Joustra. De andere doelpunten kwamen van Sabrina van der Sloot, Maartje Keuning, Bente Rogge en Lola Moolhuijzen. Rogge en Moolhuijzen mochten in de slotfase beiden van Van de Kraats een strafworp benutten, normaal een klusje voor de topscorer van Oranje.

Bekijk hier onze best bekeken sportvideo's.