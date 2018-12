‘Negentig procent van alles is maakbaar, tien procent is geluk’

Nowitzki viert rentree met NBA-re­cord: 21 seizoenen bij de Mavericks

8:50 De Duitse basketballer Dirk Nowitzki heeft na lang blessureleed zijn rentree gemaakt in de NBA en daarmee direct een record neergezet. De 40-jarige Nowitzki kwam tegen Phoenix Suns als invaller ruim zes minuten in actie voor Dallas Mavericks. Hij speelt nu al 21 seizoenen in de Amerikaanse topcompetitie voor dezelfde club, een record.