New York Yankees dolblij met rentree Gregorius

WK handboogschieten Bangladesh zet boogschut­ters Oranje op scherp

17:02 Ron van der Hoff heeft nooit een internationaal kampioenschap voor eigen publiek mogen schieten. De WK in Den Bosch roept bij de bondscoach herinneringen op aan de EK van 2004 toen hij met Oranje in Brussel teamgoud won. ,,Dat was ook dichtbij huis. De hele tribune in het Koning Boudewijnstadion kleurde oranje. Een supermooie wedstrijd om te schieten. Dat gun ik ze hier ook’’, doelt Van der Hoff op de schutters van zijn selectie.