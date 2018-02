Niet alle Super Bowl-winnaars gaan langs bij Trump

Meerkampster Vetter laat WK indoor schieten en richt zich op verdedigen Europese titel

14:47 Meerkampster Anouk Vetter doet niet mee aan de WK indoor begin maart in Birmingham. De regerend Europees kampioene op de zevenkamp zet alles op het buitenseizoen en dan met name de EK in Berlijn, waar ze haar titel wil verdedigen.