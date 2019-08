‘Niets is onmogelijk, dat hebben ze inmiddels wel laten zien’

Door Lisette van der Geest



,,Poeh, poeh, poeh”, is het eerste wat olympisch kampioen Peter Blangé zegt in antwoord op die vraag. ,,In ieder geval is het wel een ploeg met potentie. Met een aantal jonge spelers die er sinds vorig jaar bijzitten, met de breedte die het team heeft. Er is absoluut materiaal om te groeien. Maar de beste mannenploeg sinds 1996? Nee, daarbij vergeleken zijn de ploegen uit 2000 en 2004 nog wat beter. Daar zaten nog wat oudgedienden in van 1996.”

Volledig scherm EK volleybal in 1997, waar Nederland Europees kampioen werd. vlnr: Henk Jan Held, Peter Blange, Richard Schuil. © ANP Richard Schuil, met Blangé lid van de gouden generatie uit 1996, is het bijna volledig eens met zijn oud-collega. ,,In 2000 waren we ook nog een heel goed team”, zegt hij. Met bijna dezelfde spelers als vier jaar eerder, op twee plekken na. ,,Maar ik denk dat deze jongens wel in de buurt komen van de ploeg van 2004.” In dat jaar was Schuil, die in totaal vijf keer meedeed aan de Olympische Spelen mede doordat hij er een carrière als beachvolleyballer aan vastplakte, voor het laatst actief in de zaal. Dat was ook de laatste keer dat de Lange Mannen op de Spelen stonden. Ze werden negende.

,,Ik denk dat die jongens nu een beetje op het niveau zitten dat wij toen in dat jaar hadden. Het is leuk om naar hun wedstrijden te kijken. Het zijn ook hartstikke leuke, sympathieke jongens volgens mij. Bij vlagen hebben ze mooie pieken in het veld, maar helaas is het nog niet stabiel genoeg.”



Technisch directeur Joop Alberda en bondscoach in 1996 begint met een gezegde: ,,Het geheugen helpt je door de tijd. Ik denk niet dat wij het vermogen hebben om eerlijk te vergelijken, want deze ploeg van nu is ontstaan in dit tijdsgewricht en met deze spelregels en belasting. Met zijn eigen decor en eigen plaats in de tijd.”

Bekijk hier de reactie van Abdel-Aziz: ‘We hebben de kans van ons leven gehad’:

Volledig scherm Aanvoerder Nimir Abdel-Aziz van het Nederlands volleybalteam in actie tegen Garrel Muagututia, David Smith en Micah Chistenson van de Verenigde Staten. De Nederlanders hopen zich tijdens het olympisch kwalificatietoernooi te plaatsen voor Tokio 2020. © ANP Maar dat het optreden van het team bij het OKT in Ahoy en het WK van vorig jaar, waar Nederland verraste met een achtste plaats en door grootmachten Frankrijk en Brazilië te verslaan, biedt potentie, beamen alle drie. Blangé: ,,Er moeten nog wel wat stappen gemaakt worden om structureel in die top 8 van de wereld te komen. Het moet een tandje beter en stabieler. Deels door ervaring op te doen, deels door geduld te bewaren. Als dat lukt, voorzie ik dat ze mooie tijden voor de boeg hebben. De opgaande lijn doet me deugd.”



Schuil spreekt over een doorbraak. ,,Met een diagonaal, mijn positie dus dat vind ik extra mooi, die écht wereldtop is”, zegt hij, doelend op aanvoerder Nimir Abdel-Aziz. ,,Een topatleet die eerst spelverdeler was en nu iedereen aan gort slaat. Leuk om naar te kijken.”Een paar jaar geleden werd Schuil haast moedeloos van het niveau in het nationaal team. ,,Zo’n vier à vijf jaar geleden had ik dat af en toe wel. Maar de laatste twee jaar zit ik met veel plezier te kijken naar het enthousiasme en vooral hoe ze spelen.”

Volledig scherm Het Nederlands volleybalteam viert een punt in de wedstrijd tegen België op het olympisch kwalificatietoernooi © ANP En over de tijdsgeest gesproken, toen Schuil rond zijn twintigste bij de Nederlandse selectie kwam had hij onder meer Blangé als voorbeeld. ,,Ik kwam in een gespreid bedje, kon me optrekken aan het hele team, hoefde alleen maar te kijken naar anderen en ik leerde al.” Dat geldt ook voor grootmachten als Amerika, zo zei Fabian Plak een dag eerder al na afloop van de verloren wedstrijd. Daar is het spelniveau constanter, mede door het constante hoge niveau binnen het team, denkt hij. Schuil: ,,Dat maakt zeker verschil. Maar die jongens hebben nu spelers waarmee ze dat ook kunnen ontwikkelen. En hebben een topcoach, ze kunnen uitbouwen.”



Technisch directeur Alberda wil nog iets meegeven: ,,Geef ze wel de ruimte om beter te worden. Om wellicht te hard te trainen, om ermee om te gaan. De ruimte die andere teams ook kregen en nodig is om te groeien.”

Plaatsing voor Tokio voor de Spelen is niet onmogelijk, zegt Blangé. ,,Zwaar, maar er is een kans.” Die zou volgend jaar in januari gepakt moeten worden, mits het team hoog genoeg op de wereldranglijst staat. Dan is er net als afgelopen weekeinde slechts één olympisch ticket beschikbaar en wordt er per continent gespeeld. Een lastige klus, geen continent heeft zo’n hoog niveau als Europa. Schuil: ,,Dat wordt een loodzwaar toernooi, maar niets is onmogelijk, dat hebben ze inmiddels wel laten zien. Ze moeten boven zichzelf uitstijgen, maar waarom niet?”