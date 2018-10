Nieuw NBA-record! Thompson maakt veertien driepunters

De 28-jarige Thompson passeerde met zijn rake schoten van afstand teamgenoot Stephen Curry, die in november 2016 het oude record op dertien driepunters had gebracht.

Thompson maakte in totaal 52 punten voor de Warriors, die het uitduel in Chigaco wonnen met een monsterscore van 149-124. Halverwege leidde de regerend kampioen al met 92-50. Die score van 92 was de hoogste ooit voor een bezoekende ploeg. Ook de kloof van 42 punten bij rust was zeldzaam groot in de NBA. Golden State verstevigde door de riante overwinning de koppositie in de Western Conference.