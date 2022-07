Nieuwe bondscoach ziet geen probleem in afscheiding turnsters: ‘Laat ze maar aantonen hoe goed ze worden’

Met de komst van Jacobs moet er een einde komen aan een roerige periode in het vrouwenturnen. Sanne en Lieke Wevers, Naomi Visser en Sara van Disseldorp maakten onlangs bekend niet meer te trainen in het nationale trainingscentrum in Heerenveen, maar bij de Top Turnacademie Achterhoek onder coach Vincent Wevers. Sanne Wevers gaf zelfs aan zich helemaal terug te trekken bij de nationale ploeg.

Technisch directeur Jeroen van Leeuwen vond het dan ook belangrijk dat er veel draagvlak was onder de turnsters voor de keuze van de nieuwe bondscoach. „Ik heb het gepolst bij de dames en de geluiden waren zeer positief. Hij komt op mij betrouwbaar over, is heel kundig en heeft een duidelijke visie. Bovenal is hij volledig onafhankelijk.”

Quote Wellicht hebben zij gedacht: we hebben de KNGU hierin niet nodig Jeroen van Leeuwen

Van Leeuwen gaf aan ervan te balen dat de beslissing van de afgescheiden turnsters zo abrupt kwam. „Ik had nog graag in gesprek gewild, maar het is hun eigen keuze om wel of niet dat gesprek aan te gaan. Wij willen een open cultuur en daar hoort dit voor ons bij. Wellicht hebben zij gedacht: we hebben de KNGU hierin niet nodig.”

Nu rijst de vraag: kan Sanne Wevers namens Nederland toch meedoen aan een groot toernooi, zonder dat ze bij de nationale selectie zit. „Dat zijn we aan het uitzoeken. Maar richting het EK maakt ze in ieder geval geen deel uit van de selectie.”

Quote Vanuit sportief oogpunt is het niet heel erg Jeroen Jacobs

Dat betekent dat Jacobs direct voor een lastige klus staat. „Maar misschien verandert er iets in de situatie nu ik hier bondscoach ben.” Van een probleem wil hij dan ook zeker niet spreken. „Ik zie niets vreemds aan deze situatie. Zij willen beter worden en dan is dit hun keuze. Het is aan ons om dit te managen. Laat ze maar aantonen hoe goed ze worden. Vanuit sportief oogpunt is het niet heel erg.”

De Nederlandse turnsters zaten sinds het vertrek van Wiersma, begin vorig jaar, zonder bondscoach. De eerste maanden van dit jaar nam Daniël Knibbeler, de oud-coach van de gestopte Epke Zonderland, op de achtergrond de honneurs waar als waarnemend bondscoach bij de vrouwen.

Bij de mannen werd Dirk van Meldert afgelopen maand aangesteld als waarnemend bondscoach. De Belg vervult deze functie tot het eind van dit jaar. Van Meldert volgt Bram van Bokhoven op, die eind vorig jaar opstapte.