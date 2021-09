Nikita den Boer bezorgt Nederland op slotdag nog 59ste medaille: ‘Wow, dit is echt gaaf’

Het goud was voor de Australische Madison de Rosario in 1.38.11. De Zwitserse Manuela Schär werd tweede in 1.38.12. ,,Supervet”, omschreef ze haar optreden in de straten van Tokio. ,,Wat een wedstrijd. Het begon met regen, later was het droog maar de straten bleven nat. Na 40 kilometer zat ik in de top 3. Ik dacht: wow, dit is echt gaaf. En dan ook nog een persoonlijk record.”