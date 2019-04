NOC*NSF lanceert website veilig sporten

Het is een voortvloeisel van het rapport dat de onderzoekscommissie De Vries in december 2017 presenteerde over seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Daarin stonden 42 aanbevelingen om te komen tot een veiliger sportklimaat.



De site heeft onder meer een chatfunctie. ,,Het is cruciaal dat meer mensen over dit onderwerp durven te praten’', lichtte Emiel Krijt, namens NOC*NSF verantwoordelijk voor het project, tijdens een extra algemene vergadering toe. ,,En dan niet alleen de slachtoffers zelf, maar vooral alle andere mensen die vermoedens hebben van seksuele intimidatie en misbruik.’’