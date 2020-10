NOC*NSF wil dat kabinet topcompetities onder strenge voorwaarden laat doorgaan

Vier jaar schorsing voor oud-win­naar marathon van Amsterdam

8:07 De Keniaanse marathonloper Daniel Wanjiru is voor vier jaar geschorst vanwege het overtreden van de dopingregels. De 28-jarige atleet won in 2016 de marathon van Amsterdam met een tijd van 2.05.21. Een jaar later zegevierde hij in Londen (2.05.48).