Noël van ‘t End loopt medaille mis bij WK judo in Doha

Kim Polling en Sanne van Dijke werden in de klasse tot 70 kilogram in de derde ronde uitgeschakeld. Van Dijke verloor in de derde ronde na een slijtageslag in de verlenging (golden score) van de Duitse Giovanna Scoccimarro. Polling ging met ippon onderuit tegen de Kroatische Barbara Matic.

De 32-jarige Polling judode in Doha haar eerste grote titeltoernooi sinds ze in mei vorig jaar moeder werd van een dochter. Ze strijdt met Van Dijke om deelname aan de Spelen van volgend jaar in Parijs in de categorie tot 70 kilogram. Per land mag maar één deelnemer per klasse worden afgevaardigd. Polling miste hierdoor de Spelen in Tokio. In de klasse tot 90 kilogram strandde Jesper Smink in de tweede ronde.