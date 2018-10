Noermagomedov en McGregor blijven geschorst

Noermagomedov won het titelgevecht in de mixed martial arts. Hij nam zijn Ierse opponent in de vierde ronde in een nekklem. Vervolgens was de Russische vechter blijkbaar zo opgehitst door de aanhangers van McGregor, dat hij de kooi uit klom en met een vechter uit het het team van zijn tegenstander op de vuist ging. Een trainingspartner van Noermagomedov klauterde vervolgens de achthoekige ring (octagon) in en begon in te slaan op de verslagen en zeker ook aangeslagen McGregor.



Drie mensen uit het kamp van Noermagomedov werden gearresteerd en zaten korte tijd in de cel. Ze kwamen snel weer vrij omdat McGregor geen aangifte tegen zijn belagers wilde doen.