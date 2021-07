Noorse beachhandbalsters weigeren bikinibroekje en krijgen fikse boete

De Noorse handbalsters hebben een fikse boete gekregen nadat zij op het Europees kampioenschap beachhandbal besloten om geen bikinibroekjes te dragen. In de strijd om de derde plek tegen Spanje droegen de handbalsters een korte broek en dat is nu bestraft met een boete van 1500 euro.

,,De tuchtcommissie heeft een zaak van ongepaste kleding in behandeling genomen. Noorwegen speelde in de wedstrijd om de bronzen medaille met korte broeken die niet voldeden aan de uniforme voorschriften voor atleten zoals die gedefinieerd zijn in de IHF Beach Handball Rules of the Game. De tuchtcommissie heeft besloten een boete op te leggen van 150 euro per speelster, in totaal 1500 euro", zo schrijft de European Handball Federation.

,,We dachten: nu gaan we het gewoon doen. Dan zullen we wel zien wat er gebeurt", zo legde speelster Katinka Haltvik het statement uit. De Noorse handbalbond had al aangegeven welke boete dan ook te zullen betalen, al werd vooraf gedacht dat het om een boete van 50 euro per speelster zou gaan: ,,Natuurlijk zullen we de mogelijke boete betalen. Het moet een vrije keuze zijn van de handbalsters om te dragen wat zij willen binnen bepaalde kaders. Het belangrijkste is om kleding te dragen waar de atleten zich prettig bij voelen", zei Kare Geir Lio namens de Noorse handbalbond tegen AFP.

De Noorse ploeg kreeg al snel bijval van andere landen: ,,Het is oneerlijk. Boetes zouden geen onderdeel van deze discussie moeten zijn. Om verandering te creëren moeten landen samen staan en dat doen we nu. Als er niets verandert voor het volgende kampioenschap zullen wij zelf ook druk uitoefenen door te spelen in kleding die onze speelsters zelf willen. Ook wij zullen dan de consequenties aanvaarden", valdus Valérie Nicolas, bondscoach van de Franse handbalsters.

Andrew Barringer liet namens de EHF weten dat het onderwerp hoog op de agenda staat: ,,We zijn vastberaden om dit onderwerp onder de aandacht te brengen, maar een wijziging van de regels kan alleen door de IHF (de internationale handbalfederatie) gebeuren.”

Volledig scherm De Noorse handbalsters weigerden bikinibroekjes te dragen zoals de Argentijnse volleybalsters op deze foto dragen. © REUTERS

