Nowitzki viert rentree met NBA-record: 21 seizoenen bij de Mavericks

Nowitzki moest dat record delen met Kobe Bryant, die twintig seizoenen in de NBA speelde voor Los Angeles Lakers. De Duitse veteraan werd in april geopereerd aan zijn linkerenkel en moest lang herstellen. Nowitzki miste de start van het seizoen en werkte langzaam toe naar zijn rentree. Tegen de Suns was het eindelijk zover. Hoewel de Mavericks met 89-99 moesten buigen voor de club die de voorgaande tien duels allemaal had verloren, was het voor Nowitzki toch een mooie dag. ‘’Het zal wel even duren voor ik weer in het ritme zit’', zei de Duitser, die één keer tot scoren kwam. ‘’We zien wel hoe het gaat.’'