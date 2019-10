Nu of nooit voor de marathonmissie

WK turnen Figuranten­rol voor Visser in Bi­les-show bij meerkampfi­na­le

10 oktober Naomi Visser speelde niet meer dan een figurantenrol in de Biles-show. Daar draaide de meerkampfinale van de vrouwen op de WK in Stuttgart op uit. De 1.42 meter kleine Simone Biles stak met kop en schouders boven de concurrentie uit. Visser eindigde als 23ste van de 24 finalisten in de Hanns-Martin Schleyer Halle. Vorig jaar in Doha werd ze nog 14e.