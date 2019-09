Ocean Race in 2022 weer naar Den Haag

Den Haag was twee keer eerder gastheer in de grote zeilwedstrijd. In 2014-2015 fungeerde de stad als pitstop en in 2017-2018 finishte de hele race in Den Haag. Op de finish van vorig jaar kwamen meer dan 335.000 bezoekers af. ,,Den Haag heeft zich bewezen als een van de meest populaire stops tijdens de afgelopen twee edities van de race als pitstop in 2015 en finish in 2018", zei Johan Salén, directeur en mede-eigenaar van The Ocean Race.