Ockeloen en Kessler winnen strandrace in Egmond

De Rooy twee keer zo vast als een huis in etappe 10 Africa Race

12 januari ,,Het was een heel mooie special, maar wel zo moeilijk. Extreem zacht zand, te zacht.” In dat mulle zand in de tiende etappe van de Africa Eco Race kwam Gerard de Rooy uit Son twee keer muurvast te zitten. Jan van de Laar uit Best moest eraan te pas komen om de truc van De Rooy weer vlot te trekken. Zodoende was het deze keer Van de Laar die als snelste truck aan de finish kwam in Akjout en niet De Rooy.