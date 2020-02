OKT waterpolosters in Italië verplaatst naar mei

Het kwalificatietoernooi voor de Spelen in Tokio zou eigenlijk van 8 tot en met 15 maart in het Italiaanse Triëst plaatsvinden. Vanwege het coronavirus werd die titelstrijd eerder deze week afgelast.



,,Het is voor iedereen die bij het coronavirus betrokken is natuurlijk heel erg vervelend’’, reageert bondscoach Arno Havenga van de Nederlandse waterpolosters. ,,Voor ons is het lastig. We hadden een plan gemaakt voor tot en met 14 maart. We moeten even terug naar de tekentafel. Ik schat in dat op 22 mei de halve finale wordt gespeeld, dat wordt ons volgende piekmoment. Maandag gaan we met de staf bij elkaar zitten. We starten natuurlijk niet vanaf nul, de ploeg is fit en klaar voor een toernooi. Nu moeten we periodiseren en ervoor zorgen dat de dames er over een week of tien, elf, opnieuw klaar voor zijn. Dat gaan we doen.’’