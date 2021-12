Olympisch kampioen Badloe grijpt naast mondiale onderscheiding

Ook voor zijspan­cros­sers liggen er in 2022 weer WK-punten klaar

Motorclub Oss is ook in 2022 gastheer voor twee WK-wedstrijden. Na de MXGP, op 27 maart, is het op 12 juni de beurt aan de zijspannen om WK-punten te verzamelen op circuit De Witte Ruijsheuvel.

26 november