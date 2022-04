Olympisch kampioene Chloe Kim last sabbatical in: ‘Voor mijn mentale gezondheid’

Eerste WK-deelname in 60 jaar gloort voor handbal­lers na thriller in Portugal

De handballers staan op de drempel van deelname aan het wereldkampioenschap van 2023 in Polen en Zweden. Maar het wordt zondag nog wel peentjes zweten in de tweede kwalificatiewedstrijd tegen Portugal, ondanks de zege in Portimão (30-33).

