Olympisch kampioene Hansdotter stopt ermee

Hansdotter won in 2018 op de Winterspelen van Pyeongchang goud op de slalom. Bij het WK van dit seizoen in eigen land viel ze niet in de prijzen. ,,Ik merk dat de motivatie niet meer is zoals die is geweest’', zei Hansdotter. ,,Ik moet eerlijk zijn tegenover mezelf. Het is beter om te stoppen.’'