Olympisch ticket voor turnsters ondanks ‘balkkoorts’

De Nederlandse turnsters zijn zeker van een olympisch teamticket. Het Oranje-vijftal haalde in de WK-kwalificatie in Stuttgart royaal de beoogde score van 162 punten. Met 162.663 punten staat Nederland voorlopig vierde. Met nog maar acht landenteams te gaan. De beste 12 landenteams van deze WK plaatsen zich voor Tokio 2020.

Door Marcel Luyckx

Nederland dacht op balk het verschil te kunnen maken, maar Naomi Visser, Lieke Wevers en Eythora Thorsdottir en ook olympisch kampioene Sanne Wevers vertoonden op het openingstoestel symptomen van balkkoorts. Hoe wankel het evenwicht soms ook was, ze bleven wel alle vier op het toestel. Maar Visser toucheerde de balk met haar handen, Lieke Wevers maakte een borstlanding. Ze bracht daarmee niet alleen haar zelf in de problemen, de jury had veel tijd nodig om tot een finaal oordeel te komen. Met een score van beneden de 11 punten werd ze zwaar afgestraft.

Tweelingzus Sanne (foto) kon het tij niet doen keren. Haar balkoefening (gewaardeerd met 13.200) was niet goed genoeg om volgende week zondag nog een keer terug te komen in de toestelfinale.

Opleving

Aan Tisha Volleman de taak om de ploeg uit een mentaal dalletje te tillen. Op balk moest ze nog toekijken, op vloer opende ze voor Oranje het bal op zigeunerklanken. De turnster van Flik-Flak zorgde voor een opleving met een sterke oefening. Het oordeel van de jury was aanvankelijk aan de zuinige kant met 13.333 punten. Even later kreeg de Eindhovense er alsnog 0.2 punten bij, waardoor ze voorlopig 5e staat op dat toestel met nog uitzicht op een toestelfinale.

Op die meevaller volgden in rap tempo weer een paar tegenvallers voor de ploeg van Vincent Wevers, hoofdcoach in Stuttgart bij afwezigheid van Gerben Wiersma. De bondscoach is wegens privé-omstandigheden niet meegereisd naar Duitsland. Hoe gracieus de vloeroptredens van Lieke Wevers en Thorsdottir ook waren, de jury vond het inhoudelijk niet goed genoeg voor een hoog rapportcijfer. Thorsdottir, in april nog 2e van Europa, droeg met de 4e Nederlandse score op vloer niet eens bij aan het teamresultaat.