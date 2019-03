Olympisch zwemkampioen Manaudou ‘mist adrenaline’

Trainer Johan van Vliet stapt op bij Volley Tilburg

17 maart De vrouwen van Volley Tilburg leden afgelopen zaterdag hun derde nederlaag op rij in de eerste divisie. In Sporthal T-Kwadraat werd met 1-3 (18-25, 22-25, 25-13 en 19-25) verloren van SOMAS/Activia. Het verlies was voor trainer Johan van Vliet en zijn assistent Joep van der Heijden aanleiding om hun taken bij Volley Tilburg per direct neer te leggen.