Omstreden Hickey stapt definitief op bij IOC

Hickey kwam tijdens de Olympische Spelen vorig jaar in Rio in opspraak. Hij werd opgepakt in Brazilië omdat hij werd verdacht van het illegaal handelen in tickets voor sportwedstrijden tijdens de Spelen en zat een tijdje in de gevangenis. Hickey kwam uiteindelijk op borgtocht vrij; hij hield vol onschuldig te zijn.



De Ier, voormalig voorzitter van het Iers olympisch comité, legde destijds al zijn werk als bestuurslid van het IOC tijdelijk neer. Hij heeft nu besloten dat werk niet meer op te pikken. In zijn ontslagbrief benadrukte Hickey opnieuw zijn onschuld, maar gaf hij dat hij het IOC niet verder wil opzadelen met de affaire rond zijn persoon. Hij moet in november voor de rechter verschijnen.