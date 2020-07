Omstreden test mislukt: WK snooker na één dag weer zonder publiek

De Pacer Podcast | Wilma van Onna over haar bijzondere carrière, bekendheid en elke dag hardlopen

17:26 Wilma van Onna was en is een bekende naam in de Nederlandse loopwereld, maar hoe groot haar bekendheid was in de Verenigde Staten en hoe ze daar in met name de jaren ‘90 als ster werd behandeld, hebben maar weinigen hier echt meegekregen.