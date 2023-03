Omstreden turntrainer Gerrit Beltman wordt interim-bondscoach Oostenrijk

Beltman bekende in de zomer van 2020 in een interview in het Noordhollands Dagblad dat hij in het verleden jonge turnsters geestelijk en lichamelijk mishandeld had. Daarop volgden tal van getuigenissen van (oud-) turnsters, ook over andere coaches en werd zelfs het topsportprogramma van gymnastiekbond KNGU tijdelijk stilgelegd.

Beltman, die tot 2010 in dienst was van de KNGU, duikt nu op bij de Oostenrijkse bond, blijkt uit het bericht. Hij vervangt de Nederlander Patrick Kiens, die nu in Roemenië werkzaam is, en Daymon Montaigne-Jones, die naar de Verenigde Staten is vertrokken. Beiden werkten eerder bij PAX Haarlemmermeer. Turnster Selina Kickinger bevestigt dat ze met haar nationale ploeggenoten in Linz wordt getraind door Beltman. ,,Voor deze overgangsfase is hij zeker de juiste keuze”, zegt ze. NÖN voegt eraan toe dat Beltman zich tegenwoordig bedient van moderne trainingsmethodes.