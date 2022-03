Ondanks gewonnen goud in Tokio blijft het onrustig rond de hockeysters: ‘Gênant en onbegrijpelijk’

Door Rik Spekenbrink



Zonder al te veel overdrijving werd er de afgelopen tijd meer gepraat dan gehockeyd bij het Nederlands vrouwenelftal. Er waren, en zijn nog steeds, nogal wat plooien glad te strijken in de ploeg. Het directe vertrek van bondscoach Alyson Annan in januari was een noodzakelijke stap, nadat duidelijk werd dat veel speelsters een slecht gevoel hadden overgehouden aan de Olympische Spelen van Tokio en het proces daarnaartoe, ondanks het gewonnen goud. Maar met het einde van Annans periode als eindverantwoordelijke was niet ineens alles opgelost. Al was het maar omdat niet iedereen binnen de ploeg blij was met die keuze.