Onderzoek cultuur hockeysters Oranje onderschrijft angstcultuur: ‘Er ontstond een blinde vlek’

Door Rik Spekenbrink Gevoelens van onveiligheid, verlies van vertrouwen, schade aan vertrouwelijke relaties. Een aanzienlijk deel van de 47 ondervraagde speelsters en stafleden omschrijft de situatie binnen het Nederlands hockeyteam de afgelopen jaar als (zeer) negatief. Ondanks het winnen van alle belangrijke titels, inclusief olympisch goud op de Zomerspelen in Tokio vorig jaar. Dat blijkt uit een door de hockeybond geïnitieerd onafhankelijk onderzoek naar de cultuur bij Oranje, uitgevoerd door Fijbes Consultancy. De hockeybond erkent de uitkomsten van het onderzoek, noemt die onwenselijk en neemt de vijftien aanbevelingen in het rapport over.

De KNHB deelt een tien pagina’s tellende samenvatting van het onderzoek van Fijbes. Duidelijk wordt dat er in de loop der jaren een ongezonde prestatiecultuur is ontstaan. Daarin raakten ‘openheid, eigenheid en eerlijkheid’ op de achtergrond. En werden ‘onprettige, dubbelzinnige en kwetsende interacties’ ervaren in relatie tot de bondscoach. Dat is de inmiddels vertrokken Australische Alyson Annan. ,,Een aanzienlijk deel van de speelsters, maar ook enkele stafleden, hebben (grote) druk, onzekerheid en angsten ervaren”, schrijft Fijbes. Dat komt volgens het onderzoeksbureau door een ontstane ‘blinde vlek’ en ‘aangepast gedrag’. Daardoor werden problemen met mentaal welzijn en relationele en emotionele struggles niet zijn opgemerkt. Maandag en dinsdag zijn de onderzoeksresultaten met betrokkenen besproken. Dinsdag werd de situatie besproken met de huidige selectie, die toewerkt naar twee Pro League-duels komend weekeinde.

De afgelopen maanden werd al duidelijk dat er bij de succesvolste sportploeg van Nederland het nodige is mis gegaan. Aan deze site vertelden insiders, op anonieme basis, dat er sprake was van pesten en intimideren door de bondscoach, dat speelsters met buikpijn naar trainingen gingen of hoopten niet geselecteerd te worden voor een trainingskamp. Er werd zelfs gesproken van geestelijke mishandeling. Half januari maakte de bond bekend de samenwerking met Annan te stoppen, minder dan een half jaar voor het WK in eigen land. De Duitser Jamilon Mülders, sinds september Annans assistent-coach, is nu de bondscoach.