Onderzoek naar vermeend seksueel wangedrag ex-coach Dafne Schippers: ‘Geen klachten op Papendal’

Atletiektrainer en voormalig bondscoach Rana Reider wordt in verband gebracht met seksueel wangedrag. Een onderzoek is gestart op basis van meerdere beschuldigingen uit de sportwereld, meldt The Guardian . De Amerikaan was tussen 2014 en 2018 werkzaam bij de Atletiekunie als sprintcoach van onder anderen Dafne Schippers. In zijn periode in Nederland zijn geen klachten binnengekomen, zegt technisch directeur Ad Roskam.

Door Pim Bijl



Rana Reider was in 2014 al een gerenommeerde coach, maar geen onbeschreven blad, toen hij in beeld was bij de Atletiekunie. Geruchten over seksueel wangedrag in zijn tijd bij de Engelse bond zongen destijds al rond. ,,Toen we Rana hebben benaderd om naar Nederland te komen, waren er wel wat geruchten”, beaamt technisch directeur Ad Roskam.



,,Ik heb toen contact gehad met mijn collega technisch directeur in Engeland. En ook diverse gesprekken gevoerd in het circuit. Al die personen verzekerden mij dat er niets aan de hand was.” Reider trad in dienst en was uiteindelijk vier jaar werkzaam op Papendal. ,,In de periode op Papendal zijn geen klachten binnengekomen en zijn er geen onregelmatigheden geweest. Of in elk geval niet bij ons bekend. We wachten het onderzoek af.”

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het US Centre of SafeSport, dat eerder al looptrainer Alberto Salazar levenslang schorste na een onderzoek naar emotioneel en fysiek misbruik. Het is onbekend welke atleten Rana Reider hebben beschuldigd. De Britse atletiekbond heeft de atleten Adam Gemili en Daryll Neita gevraagd hun samenwerking met Reider stil te zetten zolang het onderzoek loopt. Blijven zij wel bij hem trainen, dan wordt de geldkraan voorlopig dichtgedraaid.

Quote Deze aanval berokkent zijn reputatie veel schade en zou goed moeten worden onderzocht, maar dat is helaas niet gebeurd Ryan Stephen, Advocaat van Rana Reider

Reider is al tijden een bekende coach in de atletiek. De 51-jarige Amerikaan is op dit moment in Florida coach van een trainingsgroep met onder anderen de Canadees Andre DeGrasse, afgelopen zomer in Tokio de olympisch kampioen op de 200 meter, en Christian Taylor in 2012 en 2016 olympisch kampioen hinkstapspringen. In Nederland is hij vooral bekend door zijn turbulente samenwerking met Dafne Schippers.

Reider werd in 2014, na een vertrek bij de Engelse atletiekbond, als grote naam binnengehaald op Papendal. Hij nam internationale sterren mee en zijn rol rond Dafne Schippers werd ook groter en groter, tot hij het stokje volledig overnam van Bart Bennema. Onder hem werd Schippers voor de tweede keer wereldkampioen op de 200 meter, maar verloor ook haar souplesse. In november 2018 verliet hij de Atletiekunie. Officieel omdat hij meer tijd met zijn gezin wilde spenderen in de Verenigde Staten. Al had men achter de schermen ook enige druk gezet en was men niet rouwig om zijn vertrek.

Tegenover The Guardian meldt Reider niet op de hoogte te zijn van het onderzoek van SafeSport. Zijn advocaat Ryan Stephen noemt de beschuldigingen onzorgvuldig en niet bewezen. ,,Deze aanval berokkent zijn reputatie veel schade en zou goed moeten worden onderzocht, maar dat is helaas niet gebeurd.”

Bekijk hieronder onze sportvideo's.