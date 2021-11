Ongekend, 6 snelle marathons in 6 weken: ‘Dit is zeldzamer dan een zonsverduistering’

Een unieke marathonserie werd gisteren in New York voltooid door Shalane Flanagan. De 40-jarige Amerikaanse oud-prof liep de voorbije zes weken alle zes de major marathons. En deed dat ook nog eens in indrukwekkende tijden. ,,Ik ben opnieuw verliefd geworden op het hardlopen.”

Door Pim Bijl



In 2019 beëindigde Shalane Flanagan haar loopcarrière, in 2020 werd ze tweemaal geopereerd aan haar gehavende knie, in het najaar van 2021 liep ze in zes weken tijd alle zes de major marathons. Een onlogisch rijtje, zoals de Amerikaanse oud-winnares van de New York Marathon wel met meer wetten tartte tijdens haar ongekende serie die begon op 26 september in Berlijn en zondag eindigde met een indrukwekkende finish in New York.

Door de pandemie vonden de meest prestigieuze marathons voor het eerst - en wat Flanagan betreft hopelijk ook meteen voor het laatst - samengepakt plaats in het najaar. Flanagan zag het als een kans. ,,Een once in a lifetime opportunity. Dit is zeldzamer dan de zonsverduistering.”

731 lopers over heel de wereld gingen haar voor door in alle zes de major marathons te finishen. De Amerikaanse loopster, in het verleden winnares in New York en zilver op de Olympische Spelen, nam zichzelf voor hetzelfde te doen, maar dan in anderhalve maand tijd.



Het grootste knelpunt: Chicago en Boston, met slechts 24 uur hersteltijd, op 10 en 11 oktober. Om zich weer klaar te stomen stapte ze ijsbaden in. En een week later Tokio, want die ging door het coronavirus toch niet door. Flanagan besloot die marathon dan maar virtueel te lopen, in Oregon, aangemoedigd door familie en vrienden langs de kant.

Tussen haar ‘langzaamste’ marathon in Chicago (2.46.39) en haar snelste (gisteren in New York, 2.33.32) zit amper dertien minuten. Daarmee werd ze in Central Park elfde vrouw, op slechts elf minuten van winnares Jepchirchir. Het bewijs van haar talent, grote belastbaarheid en indrukwekkend herstelvermogen.

De zes snelle marathons

• 26 september, Berlijn: 2:38.32

• 3 oktober, Londen: 2:35.04

• 10 oktober, Chicago: 2:46.39

• 11 oktober, Boston: 2:40.36

• 18 oktober, Oregon (Tokio, virtueel): 2:35.14

• 7 november, New York: 2.33.32

Flanagan, die inmiddels coach is, was na afloop in de wolken door haar ervaring. ,,Mijn benen mogen mij dan vooruit hebben geholpen, maar de stad zorgde ervoor dat ik vloog”, reageerde ze op haar Instagram-pagina.

,,In deze weken ben ik opnieuw verliefd geworden op hardlopen, op het racen, en op de marathon… maar niemand kon mij hebben voorbereid op wat ik vandaag voelde. Het was mijn snelste. Het was mijn leukste. Het was mijn favoriete. Dat is precies wat ik wilde. Al jouw doelen bereiken in een marathon is nooit een garantie, maar vandaag heb ik mezelf trots gemaakt.”

Tijdens haar serie gingen ook haar gedachten terug naar vorig jaar, toen ze aan beide knieën werd geopereerd. Een lange revalidatie volgde en tijdens de voorbereiding op haar doel om zes marathons in ultrakorte tijd te lopen, werden scans gemaakt om te kijken of er beschadigingen in haar knieën te zien waren. ,,Maar ik heb geen pijn gevoeld. Sterker nog: mijn knieën voelen beter dan een jaar geleden.”

Meer dan ze vooraf had verwacht heeft ze genoten van de marathons. Na haar voltooiing in New York volgde de voor haar ultieme beloning: frietjes en champagne.

