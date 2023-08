Superieure Femke Bol maakt favorieten­rol volledig waar en pakt wereldti­tel op 400 meter horden

Femke Bol is de nieuwe wereldkampioen op haar geliefde 400 meter horden. In de WK-finale liep ze meer dan een seconde weg bij de concurrentie. Ze won in 51,70 seconden, de achtste tijd ooit gelopen, en is de vierde Nederlandse wereldkampioen in de atletiek.