Ongeslagen Giri blijft aan leiding in Wijk aan Zee na remise

,,Om eerlijk te zijn dacht zou winnen, want ik had de wedstrijd volledig onder controle”, zei de balende Giri na afloop. ,,Ongelooflijk dat ik het verpest heb. Maar ik ben nog steeds in de race, dus dat is mooi. Morgen is een interessante ronde.”



Voor Giri was het zijn achtste remise van het toernooi. Vier keer kwam hij tot winst en hij verloor nog niet.