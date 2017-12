Ontspannen 'Kromo' wil knallen in Kopenhagen

Ranomi Kromowidjojo (27) komt woensdag voor het eerst in actie tijdens de EK zwemmen kortebaan in Kopenhagen. ,,Ik kijk uit naar de zoveelste battle met Sarah Sjöström."

Vrolijk en ontspannen is Ranomi Kromowidjojo deze woensdag. Ze heeft net lekker getraind in het tijdelijke zwembad van de Royal Arena en vervolgens zag ze haar vriend Ferry Weertman de finale van de 400 meter vrije slag bereiken. Zelf komt Kromowidjojo woensdag voor het eerst in actie: op de 50 vlinder, 100 vrij (finale), en 4x50 medley gemengd.

De drievoudig olympisch kampioene kende een andere aanloop naar het kortebaantoernooi dan andere jaren. ,,Ik wilde heel graag een keer het hele werelbekercircuit zwemmen. In een olympisch jaar is dat niet handig. Nu viel het goed en het beviel goed", vertelt Kromowidjojo in de perszaal van het zwempaleis. Ze vocht tijdens de World Cups in Moskou, Berlijn, Eindhoven, Hong Kong, Doha, Peking, Tokio en Singapore mooie duels uit met de Zweedse superster Sarah Sjöström. Maar vaker dan 'Kromo' lief was zag ze haar eeuwige rivale op de hoogste trede van het podium staan.

De 50 meter vrije slag stond in de wereldbekerserie zesmaal op het programma. De eindstand: 4-2 voor Sjöström. Daarentegen klokte Kromowidjojo een wereldrecord tijdens de World Cup van Berlijn met 22,93 seconden. ,,Ik kijk uit naar de zoveelste battle met Sarah. De 50 vrij zondag wordt zeker spannend. Ik verwacht dat ik nog wel iets sneller ben dan tijdens de World Cups."

Observeren

Kromowidjojo maakte in 2005 tijdens de EK kortebaan in Triëst haar internationale seniorendebuut. Ook Femke Heemskerk (30) was daar van de partij. ,,Laatst had ik het er met Femke nog over. Nyls Kortanje (18) merkte toen lachend op: 'Toen was ik nog een kleuter'. In 2005 vond ik alles zo groot. En ik keek enorm op tegen de oude mannen zoals Gijs Damen, Johan Kenkhuis en Patrick Martens die nu onze fysio is."