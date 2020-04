Ook het organiseren van een schaakwedstrijd is in dit coronatijdperk niet zo makkelijk als dat het lijkt

Online schaken lijkt op het eerste oog een vrij makkelijke manier om het schaken op afstand mogelijk te maken. Toch is ook die sport online beoefenen niet zo makkelijk als het lijkt. Er komt veel meer bij kijken dan een schaakbord en een internetverbinding, zo constateert vijfvoudig Nederlands kampioen in het online schaken, Loek van Wely.

De wereldkampioen in het schaken, de Noor Magnus Carlsen, organiseerde afgelopen zaterdag het eerste grootschalige online toernooi: The Magnus Carlsen Invitational. Het toernooi duurt in totaal twee weken. Acht van de beste spelers van over de hele wereld strijden om de hoofdprijs van 75 duizend dollar. De hele prijzenpot is in totaal 250 duizend dollar. Online schaken is al jaren aanwezig, maar nog niet op zo'n grote schaal als nu. Mede door het coronavirus.

Ook in Nederland is online schaken al jaren een ding. Sinds 2009 worden er al Nederlands kampioenschappen online schaken gehouden. Van Wely won vijf van de tien edities tot nu toe. Hij denkt dat online schaken nu niet opeens het nieuwe normaal gaat worden in de schaakwereld. ,,Op dit moment is het de enige mogelijkheid om bezig te zijn met het spelletje. Het online schaken is nu daarom een hype. Als het coronavirus voorbij is, zullen er wel een aantal dingen blijven. Maar dat zal ook wel grotendeels verdwijnen. Want als jij een 'normaal’ toernooi organiseert, heb je veel minder last van of iemand vals speelt of niet.”

Volledig scherm De nummer 1, Magnus Carlsen uit Noorwegen, tijdens het TataSteel Chess toernooi in Wijk aan Zee. © ANP

Fraude

Want dat vals spelen, dat is juist het hele ding. In het schaken mag je geen technologie gebruiken. Tijdens het NK in 2019 werd bijvoorbeeld een 19-jarige jongen gediskwalificeerd. Hij werd verdacht van het gebruiken van een telefoon tijdens zijn bezoekjes aan het toilet. Want hij ging nogal vaak naar de wc. Tijdens een wedstrijd online schaken ligt fraude dus helemaal snel op de loer.

Quote De wat kleinere spelers kunnen af en toe wel eens stiekem in de snoeppot graaien. Loek van Wely

Iemand die een wedstrijd online schaakt kan namelijk ‘makkelijk’ een tweede laptop gebruiken en daar de computer mee laten denken over de beste zet. Toch denkt Van Wely dat de ‘grote jongens’ dat niet zullen doen. ,,Dat toernooi dat Carlsen organiseert, daar spelen jongens met een flinke staat van dienst. Die gaan hun reputatie echt niet op het spel zetten. Maar de wat kleinere spelers, die het geld nodig hebben, die kunnen wel eens stiekem in de snoeppot graaien. Die hebben minder te verliezen in vergelijking met die grotere spelers. Het toernooi dat Magnus organiseert, wordt online veel bekeken. Als alle ogen op jou gericht zijn, dan is het niet zo makkelijk om vals te spelen.”

Van Wely zelf speelt al vele jaren online zijn wedstrijden en heeft het online schaken een hele switch zien ondergaan. ,,Ik ben er mee opgegroeid, met internet-schaken. Het bestaat al ongeveer 20 jaar. Maar het nadeel vergeleken met toen is dat de computers veel sterker zijn geworden. Dus vals spel ligt op de loer. Als wij een NK online hadden, kreeg ik gewoon een arbiter bij mij thuis. Iedereen speelt nu veel meer online, maar als het om geld gaat dan is niet iedereen te vertrouwen.” Toch moet het kunnen, een valsspeler ontdekken. ,,Er zijn allerlei maatregelen geopperd om fraude tegen te houden in online schaken. Denk bijvoorbeeld aan camera's. Maar statistieken helpen ook in het tegengaan van fraude. Als een mindere speler opeens op het niveau van bijvoorbeeld een Carlsen gaat spelen, dan weet je dat er iets mis is. Maar een sterke speler die vals speelt, dat is gewoon heel lastig om te ontdekken en aan te pakken,” aldus Van Wely.