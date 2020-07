Ook honkbalclub Cleveland Indians denkt aan andere naam

NK atletiek alsnog eind augustus in Utrecht

3 juli De Nederlandse kampioenschappen atletiek vinden dit jaar alsnog plaats. De maatregelen rond het coronavirus verhinderden de strijd om de nationale titels die eind juni had moeten plaatsvinden in Den Haag. Nadat de Atletiekunie aanvankelijk had gemeld dit jaar geen heil meer te zien in het vinden van alternatieve data, komt er dankzij de hulp van verenigingen alsnog een aangepast kampioenschap op 29 en 30 augustus op de atletiekbaan Maarschalkerweerd in Utrecht.