Ook in kunstlicht staat geen maat op Mikaela Shiffrin

New Heroes schakelt Apollo genadeloos uit in achtste finale beker

9 januari Drie dagen na de overwinning op Aris Leeuwarden in de competitie (48-99) heeft New Heroes in het bekertoernooi ook geen mededogen met Apollo (58-104). De ploeg bekert door en speelt de kwartfinale tweemaal tegen Aris. De eerste wedstrijd is dinsdag in Den Bosch.