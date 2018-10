Ook vrouwen strijden volgend seizoen in Euro Hockey League

De EHL is sinds 2007 het belangrijkste Europese clubtoernooi voor de mannenteams. ,,We zijn blij dat we kunnen beginnen met een EHL voor vrouwen'', liet EHF-voorzitter Marijke Fleuren weten op hockey.nl. ,,De wereld is veranderd in acht jaar tijd. Vrouwensport wordt in de wereld steeds interessanter. Dit is het moment voor een EHL voor vrouwen.‘’



Acht vrouwenteams uit zes verschillende landen zullen direct in de zogenoemde FINAL8 gaan spelen om de titel in de EHL. Ook de mannen stappen in het gecombineerde eindtoernooi over op een knock-outfase met acht teams. In totaal 20 ploegen, in plaats van de huidige 24 clubs, mogen in de nieuwe formule nog meedoen bij de mannen.



Tijdens de loting voor de achtste finales van de EHL (oude stijl) werd landskampioen Kampong gekoppeld aan Rot-Weiss Köln. Gastheer Oranje-Rood speelt tegen het Duitse Uhlenhorst Mülheim. Amsterdam komt uit tegen het Schotse Grove Menzieshill. Daarna volgen in Eindhoven (17-22 april 2019) ook de kwartfinales en de FINAL4.