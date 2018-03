Ook wereldtitel voor Savchenko/Massot

Het duo, dat voor Duitsland uitkomt, won in Milaan ook de wereldtitel bij het paarrijden. Vorige maand zegevierde het koppel bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea eveneens. Het is de eerste keer sinds 1992 dat beide titels in bezit komen van hetzelfde koppel.



Savchenko, geboren in Oekraïne, en Massot, van oorsprong een Fransman, wonnen met een puntentotaal van 245,84 punten. Dat is een wereldrecord. Het WK-goud was goed voor een winstpremie van bijna 55.000 euro. Jevgenia Tarasova/Vladimir Morosov eindigde als tweede (225,53) en het WK-brons was voor Vanessa James/Morgan Cipres uit Frankrijk (218,36).